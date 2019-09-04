Ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому президент страны Серджо Маттарелла поручил сформировать Совет министров, согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

"Президент Серджо Маттарелла принял профессора Джузеппе Конте, который согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров", - сказал Дзампетти.

Встреча Конте и президента Маттареллы продолжалась около часа.

Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в пятницу в 10.00, добавил Дзампетти.

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