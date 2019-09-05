Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на лондонской бирже выросла до $62,38 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого цена нефти Brent поднималась до этого уровня 2 августа 2019 года.

При этом 2 сентября в ходе торгов стоимость нефти Brent падала до $59 за баррель.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!