https://news.day.az/world/1153555.html Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на лондонской бирже выросла до $62,38 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого цена нефти Brent поднималась до этого уровня 2 августа 2019 года.
При этом 2 сентября в ходе торгов стоимость нефти Brent падала до $59 за баррель.
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