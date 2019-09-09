На двух верхних этажах мебельного магазина IKEA в Вене откроется отель, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

Семиэтажное здание планируют построить в 2021 году. Отель может принимать до 345 постояльцев. На крыше оборудуют ресторан, бар и террасу.

Бренд JO&JOE, под которым откроется гостиница, сочетает в себе элементы хостела, апартаментов и отеля. Гостиницы этого бренда обычно расположены в центре, и клиенты, среди которых деловые путешественники, могут легко добраться до ключевых точек городов.

Работа вместе с IKEA, по словам создателей отеля, создаст единую привлекательную среду, которая объединит все актуальные тенденции образа жизни миллениалов, пишет euromag.ru.