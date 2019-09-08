https://news.day.az/world/1154267.html Brexit довел женщину до самоубийства
Brexit довел женщину до самоубийства
Ситуация, сложившаяся с выходом Британии из ЕС, закончилась трагедией.
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, весной 2019 года 74-летний британец по имени Питер потерял свою жену - 76-летнюю француженку Мари-Луизу Дэвис.
По его словам, она вышла из дома и пропала. Спустя пару дней ее тело обнаружили. Предполагается, что женщина покончила с собой.
Вдовец отметил, что его жена, проживающая в Британии более 50 лет, совершила суицид из-за Brexit.
Он пояснил, что тревога из-за этого события и стала одной из основных причин ее самоубийства.
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