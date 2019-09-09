В Финляндии потерпел крушение сверхлегкий самолет. Об этом сообщает Iltalehti, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, инцидент случился недалеко от города Эура на западе страны.

Уточняется, что самолет уже собирался приземлиться, однако упал в лесополосе по неизвестной причине.

Как подчеркивается, воздушное судно было серьезно повреждено, но пилот смог выжить. Он был единственным человеком на борту лайнера.

На настоящий момент выясняются все обстоятельства крушения самолета.

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