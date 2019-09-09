В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) агрессивный байкер проехался между рядами и пнул стоящий MINI Cooper.

Не известно, что вызвало у мотоциклиста такой приступ ярости, возможно, в автомобиле сидел человек, к которому мужчина испытывает неприязнь, однако поступок вернулся ему бумерангом. В тот момент, когда мужчина толкнул ногой автомобиль, его байк ушел вправо, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Водитель не справился с управлением, его двухколесный транспорт скатился на обочину и свалился на землю. Мотоцикл был поцарапан, а его владелец, судя по походке, получил ушибы. Он снова сел на байк и помчался дальше.

Произошедшее зафиксировал видеорегистратор. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что после произошедшего MINI Cooper перестроился в другой ряд и помчался следом за мотоциклистом. Чем закончился конфликт байкера с автомобилистом, не известно.

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