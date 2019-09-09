К сожалению, преступления в нашем мире не являются редкостью, но это криминальное происшествие закончилось совершенно неожиданно.

Жительница Индии, к которой подъехали двое мужчин на мотоцикле, оказалась смелой женщиной. Когда один из злоумышленников попытался сорвать с её шеи цепочку, незнакомка не только дала ему резкий отпор, но и сумела сдёрнуть обидчика с мотоцикла, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Подельник незадачливого преступника предпочёл удрать, а вот любителю чужих украшений не поздоровилось - налетевшая толпа очевидцев довольно чувствительно избила вора. Пользователи интернета, посмотревшие эти поучительные кадры, остались очень довольны таким немедленным наказанием за нарушение закона.

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