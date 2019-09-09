Камера запечатлела момент гибели девушки во время наводнения - ВИДЕО
В Сети опубликованы страшные кадры с камеры наблюдения из мексиканского города Кульякан в штате Синалоа, где в минувший четверг, 5 сентября, во время наводнения погибла девушка, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Несколько человек боролись с мощным потоком, образовавшимся на городской улице после обильных осадков.
Судя по всему, девушка попыталась добраться до женщин, державшихся за машину, остановившуюся посреди затопленной проезжей части. В какой-то момент она изменила направление движения и через несколько секунд ее затянуло в коллектор, скрытый под водой.
Как сообщают местные СМИ, тело погибшей было обнаружено только на следующий день.
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