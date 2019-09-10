Турция не сможет справиться с новой волной беженцев из Сирии, если кризис в этой стране не будет разрешен. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

"Турция приняла 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Кроме этого, у нас нашли убежище граждане других стран, всего у нас около пяти миллионов беженцев. Справиться с новой волной беженцев, если она хлынет из Сирии, Турция больше не в состоянии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что Турция обеспечивает безопасность для всей Европы, сдерживая поток беженцев.

"Чтобы сирийцы, находящиеся у нас в стране, смогли вернуться к себе на родину, нужно очистить их страну от террористов. Террористическая группировка ИГ в Сирии потерпела поражение. Сейчас больше всего мешают возвращению беженцев YPG. Поэтому для нас важно сотрудничество с США, чтобы очистить Сирию от террористов", - сказал турецкий президент.

Он напомнил, что ещё при бывшем президенте США Бараке Обаме Турция предлагала создать зону безопасности на севере Сирии.

"К сожалению, с Обамой это не получилось. Сейчас есть договоренность о зоне с президентом (Дональдом) Трампом. Мы ждем от США союзнического поведения: чтобы они были рядом с нами в наших усилиях по борьбе с YPG в Сирии", - сказал Эрдоган.

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