https://news.day.az/world/1154945.html США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
США расширили санкции по терроризму, внесли в список 12 физлиц и организаций, заявил на пресс-конференции в Белом доме госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня госдепартамент объявляет о внесении в список санкций 12 лидеров террористических группировок", - сказал Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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