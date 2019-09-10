США расширили санкции по терроризму, внесли в список 12 физлиц и организаций, заявил на пресс-конференции в Белом доме госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня госдепартамент объявляет о внесении в список санкций 12 лидеров террористических группировок", - сказал Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!