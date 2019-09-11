Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся. Об этом информирует New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, инцидент случился рядом с населенным пунктом Дюпо.

Cообщается, что с рельсов сошло порядка 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость под названием метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

По имеющейся информации, полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.

Согласно предварительным сведениям, пострадавших в результате ЧП пока нет.

На данный момент причины инцидента выясняются.

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