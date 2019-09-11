"После сегодняшнего решения высшей шотландской судебной инстанции по гражданским делам я написал Борису Джонсону письмо, в котором потребовал созвать парламент и завершить эту незаконную пророгацию. Каждый день, что работа парламента остается приостановленной, Борис Джонсон и правительство Великобритании подавляют демократию", - написал в Twitter глава фракции Шотландской национальной партии в парламенте Иан Блэкфорд.

"Большинство людей не верили Борису Джонсону, но решение суда, что он незаконно остановил работу парламента и что его мотивы были не те, которые он называл? Это сильно. Я призываю его созвать парламент. Давайте вернем парламент к работе проведем слушания сегодня и завтра, чтобы мы могли обсудить, что будет дальше. И мы можем обсудить решение суда", - заявил журналистам, в свою очередь, "теневой" министр по Brexit Кир Стармер.

Исключенный недавно Джонсоном из Консервативной партии парламентарий Доминик Грив также потребовал немедленного созыва парламента. Он также отметил, что если подтвердится то, что правительство ввело в заблуждение королеву, то Джонсон должен подать в отставку.