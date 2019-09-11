Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Москвоский комсомолец".

Артиста срочно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Ему диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. Горонок уже перенес две операции и чуть не лишился руки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Руку собирают буквально по частям. Консилиум врачей дает не радужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись", - рассказала жена актера Анна.

Авария произошла на трассе под Санкт-Петербургом, когда Горонок вел автомобиль, в котором также находилась его 70-летняя мать. В его машину влетела иномарка на большой скорости.

Мать актера также попала в больницу. Врачи диагностировали ей перелом шейки бедра и травму тазовых костей. Актер Марк Горонюк известен своими ролями в таких фильмах как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Кроме того, он сыграл сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".

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