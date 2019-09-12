Европарламент не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена, к примеру, во избежание "жесткого" выхода страны из союза. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции.

"По вопросу об отсрочке ... мы открыты к возможной отсрочке, если это что-то, что делается по причине, (к примеру) во избежание Brexit без сделки", - сказал он.

По словам Сассоли, такое мнение содержится в резолюции Европарламента, которая будет предложена на голосование пленарной сессии на следующей неделе. Эту резолюцию предлагают ряд политических партий, включая три крупнейшие группы парламента EPP, S&D и Renew Europe, с участием GUE/NGL и партит "Зеленых". То есть речь идет о предложении пяти партий ЕП из семи существующих.

На счету Европейской народной партии (EPP) 182 кресла в ЕП, "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S&D) - 154 мандата, у "Обновим Европу" (Renew Europe) - 108, у GUE/NGL - 41, у "Зеленых" - 74 мандата. Всего в Европарламенте 751 депутат.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.

При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана - с 29 марта нынешнего года до 31 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.

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