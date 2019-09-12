О сильном пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Московской области. Возгорание произошло на первом этаже - в заведении, где продавали шаурму. Местные жители не раз жаловались на полную антисанитарию в этом кафе, видимо, руководство не следило и за пожарной безопасностью. Огонь вспыхнул ночью, когда семьи были дома, и разве что чудом все не закончилось трагедией, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Еще вчера здесь витали ароматы свежей выпечки и сочной шаурмы, а сегодня - лишь жуткий запах гари. Вместо популярного кафе теперь пепелище. Огонь уничтожил пристройку буквально за считанные минуты.



"Началось все прямо отсюда. А огонь потом целиком пошел. Потом туда пошел. Первая-то шаурмятня загорелась", - говорит очевидец Наталья Иванова.

Повезло - пожарные приехали быстро, иначе бы сгорел весь дом. В двухэтажной постройке живут несколько семей. Когда вспыхнула забегаловка, каждый спасался как мог.



Жильцы дома рассказывают, они жили как на пороховой бочке. И то, что палатка с шаурмой может вспыхнуть в любой момент, подозревали давно. Соседи замечали, здесь не раз пренебрегали правилами пожарной безопасности. Но стало ли это причиной возгорания, пока сказать сложно. Нужно дождаться результатов экспертизы.



В этом круглосуточном кафе несколько помещений. Например, здесь продавали продукты, напитки, а в этой комнате готовили шаурму. Здесь до сих пор остались котелки. К слову, именно эта часть здания пострадала больше всего. Деревянные конструкции превратились в пепелище.

Они не раз жаловались на это кафе в надзорные органы. По ночам шум и гам. Антисанитария. Недовольные таким соседством написали пачку бумаг, но ответа от инстанций так и дождались.

"Здесь идет торговля в ночное время спиртными напитками, а может еще чем-то", - говорят жильцы.

Чем именно - решили спросить у сотрудников кафе, вот только при виде камер они разбежались. Охранять сгоревший общепит оставили этого мужчину.



Такие кустарные точки, где готовят шаурму, регулярно полыхают в разных уголках страны.



Это кадры из Санкт-Петербурга. И вновь полыхает киоск в жилом доме. А это Ростов-на-Дону. ЧП чудом не привело к трагедии. Два ларька вспыхнули прямо рядом с автозаправкой.



Зачастую к таким последствиям приводит банальная халатность. Ради экономии бизнесмены пренебрегают правилами пожарной безопасности. А сотрудники порой и вовсе не знают, что делать в экстренной ситуации.



На ломаном русском отвечают чуть ни в каждом ларьке. А на просьбу представить документы - в буквальном смысле вышвыривают за порог. Возможно, есть что скрывать.



Отсутствие пожарной безопасности лишь полбеды. Хроническая антисанитария, да к тому же с ароматом восточных блюд приводит к тому, что подобные киоски привлекают грызунов и тараканов, которые очень скоро переселяются и в ближайшие многоэтажки.



Подобные гурманы настолько облюбовали забегаловки, что иногда даже не удивляют поваров.



В наглости их превосходят разве что те, кто несмотря на жуткий бардак и полчища насекомых продолжают работать, игнорируя все запреты и предписания. Во время последнего рейда Роспотребнадзор нашел в столице лишь одну точку с безопасной шаурмой. А после того, как пожар в киоске едва не уничтожил жилой дом, владельцам закусочных наверняка стоит ждать еще и внеплановую проверку МЧС.

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