Участники международного экологического движения попытались при помощи монструозного внедорожника наглядно продемонстрировать, какой именно след оставляют автомобили в атмосфере планеты, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Названы и компании, загрязняющие воздух наиболее активно.

По подсчетам аналитиков движения, в 2018 году вред, который автомобили наносят мировой атмосфере, увеличился: углеродный след автомобильной промышленности достиг 4,8 гигатонн CO2-эквивалента. Это 9% от общего объема выбросов парниковых газов или больше, чем все аналогичные выбросы в странах Евросоюза.

По подсчетам Greenpeace, наибольшую активность в загрязнении воздуха демонстрируют 12 производителей. Первое место в этом "антирейтинге" занимает Volkswagen (582 млн тонн CO2-эквивалента). В топ-5 "загрязнителей" также входят Renault-Nissan (577 млн тонн CO2-эквивалента), Toyota (562 млн тонн CO2-эквивалента), General Motors (530 млн тонн CO2-эквивалента) и Hyundai-Kia (401 млн тонн CO2-эквивалента).

В общей же сложности их углеродный след составляет 55 % от выбросов всей индустрии. Как легко заметить, в лидеры попали концерны с наибольшими объемами и производства, и продаж.

Кроме того, причины роста загрязнения воздуха экологи видят в увеличении продаж внедорожников и слабой активности производителей по продвижению электромобилей. Гибриды, по мнению Greenpeace, проблему не решают, так как двигатели внутреннего сгорания на таких машинах все равно используются чересчур активно. Что касается России, то автотранспорт несет ответственность за 12% выбрасываемых в атмосферу страны парниковых газов.

Масштабы загрязнения активисты продемонстрировали рядом со зданием, где проходит Франкфуртский автосалон, при помощи внедорожника и воздушного шара. В кузове грузовика были смонтированы "выхлопные трубы", а к ним экологи привесили огромный черный мешок, изображающий тот самый углеродный след.

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