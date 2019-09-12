Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает "Р-Спорт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен приехал в аэропорт вместе с отцом Абдулманапом. Путин обратился к Нурмагомедову-старшему, поздравил его с победой сына и назвал того "сильным, крепким бойцом". После этого политик оценил победу Нурмагомедова над американцем Дастином Порье: "Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел, хороший удушающий прием".

Путин также отдельно высказался о приеме, с помощью которого российский боец заставил Порье сдаться. Он назвал его "классическим", а также заметил, что Нурмагомедов не давил американцу на горло. "Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - резюмировал президент.

Нурмагомедов 7 сентября во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался. Теперь в активе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в профессиональной карьере.

Путин также встречался с бойцом после его победы над ирландцем Конором Макгрегором. Бой прошел в октябре прошлого года.

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