Мощные ливни и сильный ветер обрушились на испанскую Валенсию. Улицы курортных городов превратились в бушующие реки.

Как передает Day.Az со ссылкой на НТВ, несущиеся потоки воды с легкостью сносили автомобили. Первые этажи домов затопило. В десятках школ были отменены занятия, это затронуло более 250 тысяч учеников.

Местные власти обратились с экстренным предупреждением к жителям и туристам, чтобы те по возможности не выходили из домов и отложили поездки на автомобилях.

Стихия свирепствует не только в Валенсии. Ливни, грозы и сильный ветер также в Мурсии и Андалусии. Там уровень погодной опасности также повышен до самого высокого - красного. Грозовой фронт теперь движется в сторону Балеарских островов.

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