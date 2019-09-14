Пожары, возникшие в субботу на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом информировало агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении не указывается, кто именно мог стоять за атакой. При этом, как указывает AP, нефтяные объекты, принадлежащие Саудовской Аравии, ранее становились целями дронов, принадлежащих сторонникам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о пожаре, возникшем на саудовском месторождении Абкайк. По данным AP, возгорание произошло на крупном предприятии, расположенном в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль.

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