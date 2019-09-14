В Монреале будут штрафовать за неправильно припаркованные велосипеды
Власти Монреаля (провинция Квебек) намерены уже со следующего месяца ввести штрафы за неправильную парковку велосипедов на городских улицах. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.
Мэрия мегаполиса обещает в самое ближайшее время разработать новые правила парковки для велотранспорта, включая электрические велосипеды, которые набирают все большую популярность у горожан. Последние активно внедряют в Монреале компании Uber и Lime, предлагающие этот экологический вид транспорта на прокат. Согласно статистике за август этого года, в среднем ежедневно на электровелосипедах совершалось 1570 поездок.
Власти Монреаля намерены ввести штрафы за неправильную парковку в размере 50 канадских долларов (около $38) для частных лиц и 100 канадских долларов (почти $76) - для компаний-операторов электровелосипедов. Цель нововведения - навести порядок на улицах мегаполиса, где с каждым годом растет число велосипедистов, которые паркуют велосипеды как им вздумается, пристегивая их специальными креплениями к фонарным столбам, лавочкам, автобусным остановкам и другим предметам городского интерьера. Ожидается, что закон о велопарковке вступит в силу 21 октября.
Монреаль является вторым по численности населения городом Канады. В нем проживают более 1,7 млн жителей.
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