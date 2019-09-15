Потерявшаяся на тайской автозаправке собака несколько лет дожидалась своих хозяев на обочине, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Помогла животному местная жительница, которая пыталась приютить отощавшего пса у себя дома, но тот убегал и возвращался на дорогу. Женщина подкармливала собаку и разместила её фото в соцсетях, пишет AsiaOne.

Когда нашёлся хозяин, он рассказал, что четыре года назад навещал своих родственников в этой местности, и пёс выпрыгнул из окна на автозаправочной станции. Все эти годы мужчина прочёсывал окрестности, но не мог найти питомца.

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