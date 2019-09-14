https://news.day.az/world/1156168.html Тяжелое ДТП в России: много погибших и пострадавших
Тяжелое ДТП в России: много погибших и пострадавших
Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой в Ярославской области России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказали в МЧС, в результате инцидента погибли семь человек. Региональный минздрав, в свою очередь, сообщил РИА Новости о девяти жертвах аварии.
По предварительной информации, в автобусе было тридцать пассажиров. Более двадцати человек пострадали.
В ГИБДД рассказали, что авария могла произойти из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения.
На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета.
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