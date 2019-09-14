В Великобритании ищут золотой унитаз - его похитили из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Унитаз сделан из 18-каратного золота, его стоимость составляет около миллиона фунтов стерлингов. Сантехника выполняла функцию арт-объекта - присутствовала во дворце в качестве инсталляции на художественной выставке, при этом унитазом можно было воспользоваться.

Золотой унитаз украли рано утром в субботу, и, поскольку он был подключен к канализации, кража принесла не только денежный ущерб, но и привела к затоплению, передает РИА Новости.

Уже задержан один подозреваемый, но произведение искусства пока не найдено. Из-за инцидента дворец закрыли как минимум до конца рабочего дня.

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