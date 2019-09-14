Иракские силовики сообщили в субботу о задержании шести террористов, планировавших теракт против паломников-шиитов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Службы безопасности города Самарра смогли задержать сеть террористов, состоящую из шестерых преступников, планировавших осуществить теракт во время паломничества Арбаин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. Шиитское траурное паломничество Арбаин в этом году запланировано на 19-20 октября.

Отмечается, что в составе террористической ячейки была жена одного из террористов, базирующегося в Сирии.

В отношении задержанных проводятся необходимые юридические процедуры.

Ранее оперативное командование Багдада сообщало, что 78 человек задержаны в Ираке с августа по подозрению в планировании терактов в дни празднования шиитского праздника Ашура.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!