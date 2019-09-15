В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.
USNS Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Они являются многоцелевыми нестроевыми кораблями, предназначенными для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
Летная палуба позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.
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