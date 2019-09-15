https://news.day.az/world/1156312.html В Канаде неизвестные устроили стрельбу, есть погибший и раненые
В Канаде неизвестные устроили стрельбу, есть погибший и раненые
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел вечером в субботу на одной из улиц города. Прибывшие на место полицейские обнаружили убитого мужчину, а также четверых раненых, среди которых есть женщина и двое подростков.
В розыск объявлено несколько человек, но на данный момент стражи порядка не уточняют точное число стрелявших. Полицейские опрашивают свидетелей происшествия. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.
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