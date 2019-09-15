Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона групп радикальных демонстрантов в центре города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Беспорядки возникли в районе Адмиралти, где антиправительственные активисты в масках и защитных касках начали устраивать поджоги и погромы у некоторых выходов метро, кидать в сторону правительственного комплекса бутылки с зажигательной смесью. Оператор подземки к этому часу объявил о закрытии станции "Адмиралти", поезда на ней не останавливаются.

Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на очередной несанкционированный митинг. Шествие растянулось от района Козуэй-бэй до делового центра города. "Пять требований, ни одним меньше!", - гласят транспаранты в руках манифестантов. Вдоль маршрута демонстрации закрыты торговые точки и рестораны, нарушено движение автобусов и трамваев. Отмечен инцидент со сжиганием радикалами китайского флага.

В районе Сай Ин Пун в северо-западной части острова, где располагается канцелярия центральных властей КНР, были замечены две спецмашины с водяными пушками. Однако пока они не были задействованы для разгона толпы.

Правоохранительные органы не одобрили заявку оппозиционных сил на проведение нынешнего митинга, приуроченного к отмечаемому 15 сентября Международному дню демократии. Решение о запрете мероприятия было мотивировано соображениями общественной безопасности с учетом беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

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