Европа согласилась внести 15 миллиардов долларов в фонд механизма Instex, созданного для торговли с Ираном в обход санкций США, от чего зависел возврат Тегерана к реализации ядерной сделки. Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зуннур, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Европейцы согласились внести в фонд Instex 15 миллиардов долларов тремя частями", - цитирует агентство Tasnim депутата иранского парламента.



Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.



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