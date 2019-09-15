В 2019 году США столкнулись с самым большим дефицитом бюджета за последние 7 лет размером более чем 1 трлн долларов. Об этом говорится в данных министерства финансов США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сейчас дефицит бюджета на 19% больше, чем год назад. Последний раз долг госбюджета превышал триллион долларов в этот период в 2012 году.

Согласно отчету министерства, правительственные расходы выросли на 7%, до 4,1 триллиона долларов. Налоговые поступления выросли медленнее - на 3%, до 3,1 триллиона долларов, в том числе из-за проведенных администрацией президента Дональда Трампа сокращений.

Благодаря высокому экономическому росту дефицит как доля ВВП снизился с 9% в 2009 году до нынешних 4,5%.

Ожидается, что США займут более триллиона долларов в этом году. А государственный долг США за время президентства Трампа вырос на 13% - с 19 трлн до 22,5 трлн долларов.

Напомним, 22 декабря в США частично была приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

26 января Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней.

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