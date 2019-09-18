Россия готова помочь Турции в создании ракетных технологий и орбитальной группировки космических аппаратов. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий... Мы могли бы поставить отдельные комплектующие к некоторым турецким проектам, например двигатели, системы управления и многое другое. Мы не видим здесь серьезных ограничений, и в этом плане Турция может рассчитывать на поддержку России", - сказал Рогозин в интервью Анатолийскому агентству.

Он отметил, что космос связан и с безопасностью страны, а "для Турции это особенно актуально, поскольку страна находится в непростом окружении".

"Поэтому сотрудничество с Россией в области развития орбитальной группировки космических аппаратов, способных делать детальную съемку и давать точные прогнозы развития ситуации, было бы очень выгодным для наших турецких коллег. В этой сфере мы готовы договариваться", - отметил глава госкорпорации.



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