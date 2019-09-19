https://news.day.az/world/1157600.html В Колумбии уничтожили два беспилотника со взрывчаткой
В Колумбии уничтожили два беспилотника со взрывчаткой
Представители Вооруженных сил Колумбии обнаружили, а затем уничтожили два беспилотника, начиненных взрывчаткой, на западе страны.
Об этом в среду сообщила газета El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел во вторник во второй половине дня в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Благодаря данным разведки, представителям колумбийской армии удалось найти в джунглях два беспилотника с 300 г взрывчатки на каждом. Оба дрона были уничтожены солдатами.
Власти региона начали расследование. Отмечается, что в данном департаменте активно действуют преступные организации и повстанческие группировки.
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