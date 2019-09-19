Более 22 тысяч пользователей остались без электричества на Бермудских островах, на которые надвигается ураган "Умберто", следует из данных местного поставщика электричества BELCO, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным компании, электроснабжение было нарушено у 22,47 тысячи пользователей.

Всего на островах живут около 65 тысяч человек.

Ранее "Умберто" усилился до второй категории.