Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что разочарован внезапной отменой США мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" и во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом будет настаивать на их возобновлении. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.

"Это очень прискорбно. Они были близки к подписанию мирного соглашения. У меня будет встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке в понедельник и я буду настаивать, чтобы диалог о мире был возобновлен", - заявил Хан. Он отметил, что новость о срыве переговоров, о которой он "прочитал в газетах", стала для него неожиданностью.

Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидерами радикального движения "Талибан" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. На прошлой неделе было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.

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