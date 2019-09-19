США отказали ливанскому министру в визе для участия в ГА ООН
Посольство США в Бейруте отказало в выдаче американской визы министру здравоохранения Ливана для участия в Генассамблее ООН. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Американское посольство отказало министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку в выдаче въездной визы в США для участия в министерской встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - передает телеканал.
Официальных заявлений от американской дипмиссии по этому поводу пока не поступало.
СМИ ранее сообщали, что США предостерегали премьер-министра Ливана Саада Харири от назначения Джабака на данный пост, так как, по мнению Вашингтона, министр связан с движением "Хезболлах". Сам Джабак отрицает членство в движении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре