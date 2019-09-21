В дагестанской исправительной колонии №7 несколько заключенных устроили бунт, сообщают Baza и "Регион Online".

Они предприняли попытку повлиять на других осужденных, чтобы те нарушали режим содержания и неповиновались требованиям администрации, уточнили в региональном управлении ФСИН. Бунт удалось пресечь без применения физической силы и спецсредств, сейчас колония работает в штатном режиме передает Day.Az со ссылкой на novayagazeta.ru.

По данным издания Baza, бунт произошел из-за того, что, по словам заключенных, сотрудники колонии их унижают. При этом когда в исправительное учреждение приезжают проверки из ФСИН, то им угрожают в случае, если они напишут жалобу.

В колонию приехали новый начальник управления ФСИН и новый прокурор, утверждает "Регион Online". Они пообещали заключенным разобраться в происходящем. Со ссылкой на силовиков издание сообщает, что бунтом руководили двое "воров в законе", Зиявудин Абдулхаликов и Шамиль Магомедов, против которых недавно возбудили новое уголовное дело.

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