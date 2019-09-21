Трое офицеров были избиты в ходе массовой потасовки в городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

В рамках следственных и судебных мероприятий в областном следственном управлении Вайоцдзорской области СК, был выявлен ряд обстоятельств нанесения тяжелых физических повреждений офицеру воинской части минобороны.

18-го сентября, в 00:20, из медцентра "Ехегнадзор" Вайоцдзорской области поступило сообщение о том, что в бессознательном состоянии был госпитализирован житель Ширакской области, офицер.

18-го сентября из Центрального клинического госпиталя минобороны поступило сообщение о том, что в 06:40 к ним поступил вышеуказанный офицер с предварительным диагнозом "тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого полушария мозга средней тяжести" и другими тяжелыми повреждениями. Была проведена срочная операция, состояние оценивается как крайне тяжелое.

В результате предпринятых мероприятий было выяснено, что офицер получил физические повреждения 17-го сентября, в 23:40, во дворе одного из домов в городе Ехегнадзор в ходе ссоры. Предполагаемый преступник, являющийся жителем города Ехегнадзор 1991 года рождения, ударил офицера кулаком по голове, вследствие чего тот упал.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 112-й (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса. Предварительное следствие осуществляется в областном следственном управлении Вайоцдзорской области.

Предварительное следствие выяснило, что в ходе ссоры, кроме вышеуказанного офицера, физические повреждения получили еще два офицера. На помощь 28-летнему жителю Ехегнадзора по его просьбе прибыли еще 3-4 человека. В ходе потасовки, начавшейся после ссоры, и были избиты офицеры.

28-летний мужчина задержан.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые мероприятия для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования, выявления всех лиц, участвовавших в ссоре, индивидуализации их действий и дачи соответствующей уголовно-правовой оценки.

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