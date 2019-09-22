https://news.day.az/world/1158642.html Пострадавшим в аварии в Анталии россиянам оплатят перелет и жилье
Пострадавшим в аварии в Анталии россиянам оплатят перелет и жилье
Россиянам, которые пострадали в ДТП в Турции, оплатят дорогу и проживание. Как объяснили в Союзе туриндустрии России, случившееся - страховой случай. Расходы возьмут на себя тур-оператор и страховая компания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Автобус с туристами перевернулся по дороге в аэропорт Антальи. Пострадали 22 человека. 15, в том числе двое детей, в больнице. По данным генконсульства России, угрозы их жизни нет. Остальные отказались от помощи и улетели домой. Причины аварии выясняются, передает телеканал "Россия 24".
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