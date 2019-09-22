В Иране началась Неделя Священной обороны. Её отмечают ежегодно в память о начале ирано-иракской войны. Она длилась с 1980 по 1988 год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Иранские власти устроили военно-морской парад. В Тегеране выступил с речью президент Хасан Роухани. В районе Персидского залива в празднестве задействовали около двухсот военных кораблей, несмотря на угрозы Вашингтона начать боевые действия, передает телеканал "Россия 24".

В Тегеране заявили, что демонстрация собственной военной техники - это послание мира и дружбы странам Ближнего Востока. Оно показывает, что мир в регионе зависит исключительно от воли соседей, и никакое иностранное вмешательство в дела государства не требуется.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "позерством" решение Пентагона отправить дополнительные войска на Ближний Восток. По мнению Зарифа, усиление военного присутствия делает ситуацию в регионе взрывоопасной.

"Я не уверен, что удастся избежать войны. Но я уверен, что мы её не начнем", - заявил министр.

Напряжение в отношениях США и Ирана возросло после того, так президент Трамп обвинил Иран в атаке нефтяных объектов в Саудовской Аравии 14 сентября.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!