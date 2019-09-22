Специалисты проводят экспертизу GPS (система глобального позиционирования) на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов и ракет, посредством которых были совершены атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Цель заключается в том, чтобы установить точку пуска и курс дронов и ракет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, эксперты надеются по GPS проследить курсы полета дронов и ракет до баз и пусковых площадок. В экспертизе обломков принимают участие специалисты из США, Франции и ООН. Данная экспертиза является составной частью следствия, призванного также установить серийные номера БПЛА и ракет.

Согласно публикации, США и Саудовская Аравия таким образом хотят получить неопровержимые доказательства причастности Ирана к атакам. Имеющиеся пока вещественные доказательства носят косвенный характер. А Вашингтону и Эр-Рияду требуется "застать с поличным" Тегеран, чтобы убедить своих союзников в обоснованности подозрений в адрес Исламской Республики.

В среду официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность Ирана к атакам. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.

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