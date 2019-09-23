Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, который является соперником действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах, отказался от формирования коалиции, сообщают СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В крупнейшей по итогам выборов парламентской фракции посчитали, что если первым коалицию попробует сформировать Нетаньяху, его усилия все равно провалятся.

Таким образом, во фракции намерены попытаться сформировать коалицию после провала действующего премьера.

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