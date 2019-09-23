Причиной крупного пожара в Мюнхене стал электросамокат, у которого внезапно вспыхнул аккумулятор, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

В результате пожара полностью выгорела квартира на втором этаже девятиэтажки. Пострадал и фасад дома - пожарные его частично разобрали, чтобы не допустить распространения огня.

Были эвакуированы более 90 жильцов дома, десять человек госпитализировали с отравлением продуктами горения, пишет издание "Профиль".

Ущерб, нанесенный пожаром, оценивают в 200 тысяч евро.