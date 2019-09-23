https://news.day.az/world/1159083.html В Германии из-за электросамоката чуть не сгорела девятиэтажка
В Германии из-за электросамоката чуть не сгорела девятиэтажка
Причиной крупного пожара в Мюнхене стал электросамокат, у которого внезапно вспыхнул аккумулятор, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В результате пожара полностью выгорела квартира на втором этаже девятиэтажки. Пострадал и фасад дома - пожарные его частично разобрали, чтобы не допустить распространения огня.
Были эвакуированы более 90 жильцов дома, десять человек госпитализировали с отравлением продуктами горения, пишет издание "Профиль".
Ущерб, нанесенный пожаром, оценивают в 200 тысяч евро.
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