Гонконгская полиция пустила в ход перцовый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые вышли на улицы в память о революции зонтиков 2014 года. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Многотысячные демонстрации жителей Гонконга, требующих предоставления подлинного всеобщего избирательного права, начались 28 сентября 2014 года и продолжались 79 дней. Свое название революция зонтиков получила из-за того, что демонстранты использовали именно зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.

Субботняя демонстрация началась в 19.00 по местному времени в парке Тамар. Некоторые начали собираться у железных ворот и ограждений, установленных у главного здания правительства. Полиция в ответ применила перцовый газ.

Примерно за час до этого группа людей пинала ограждения и железные ворота у главного здания правительства, а некоторые светили в полицейских лазером и обзывали их, громко распевая песни, высмеивающие полицию.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.



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