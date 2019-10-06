США опровергают заявление КНДР, что переговоры в Стокгольме провалились, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР", - говорится в распространенном заявлении.

В частности, по словам Ортагус, стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили "важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны".

"Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления. По завершении наших обсуждений Соединенные Штаты предложили (КНДР - ред.) принять приглашение наших шведских хозяев вернуться в Стокгольм, чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение", - сообщила Ортагус.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи, после чего посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".

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