Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс UT250 по маршруту Сочи - Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажира с онкологией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Day.Az.



"Командир воздушного судна принял решение об экстренном снижении и посадке в ближайшем аэропорту Воронежа из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира с онкозаболеванием, который летел в сопровождении дочери. Экипаж немедленно сделал объявление на борту и нашел врача, который вплоть до посадки самолета проводил реанимационные мероприятия в хвостовой части салона", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что самолет встретили медработники, но к моменту посадки мужчина умер. Сейчас все пассажиры находятся в аэропорту Воронежа, вылет планируется в ближайшее время.



Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе воронежского аэропорта, на борту самолета находилось 178 человек.





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