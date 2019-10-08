https://news.day.az/world/1163655.html В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
В США опровергли информацию о выводе всех своих войск из Сирии
США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.
"Это не является выводом войск из Сирии, речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии. Это перемещение проходит сейчас", - сообщил чиновник.
По его словам, речь идет о 50 военных. Он добавил, что ранее США удавалось убедить Турцию не проводить военную операцию на севере Сирии. "Пока мы не видим, что эта операция проходит", - добавил представитель администрации.
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