Серьёзная авария с опрокидыванием "Нивы" и пострадавшим пешеходом попала на видео в Санкт-Петербурге, передает Day.Az.

Видеорегистратор снял, как явно немолодой пешеход решил с доступной ему скоростью перебежать на красный свет проезжую часть на Арсенальной набережной у Финляндского вокзала. Один из водителей снизил скорость, чтобы пропустить человека. Но в этот момент из правого ряда на высокой скорости вылетела "Нива".

Внедорожник ударил пешехода по касательной, из-за чего тот упал. Он не смог самостоятельно подняться. Ему потребовалась госпитализация. А вот "Нива" после удара зацепила ограждение и перевернулась, попутно врезавшись в рекламный стенд.

По словам очевидцев аварии, вина пешехода несомненна. Однако и водитель "нивы", похоже, нарушал правила дорожного движения. В частности, на данном участке дороги разрешённая скорость до 40 км/ч, в то время как внедорожник передвигался очень быстро. Кроме того, из правого ряда разрешено движение только направо, но, судя по набранной скорости, водитель "нивы", похоже, даже не думал поворачивать.

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