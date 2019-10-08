В Тегеране прошла акция протеста против допуска женщин на футбольные стадионы. Митинг был организован за три дня до квалификационного матча Чемпионата мира по футболу между Ираном и Камбоджей: эту игру впервые с провозглашения Исламской Республики с трибун будут смотреть женщины-болельщицы. Демонстранты полагают, что это может изменить жизнь всех иранок:

"Мы женщины-мусульманки, шииты и мы совершенно недовольны происходящим, потому что не будет блюстись честь мусульманской женщины. А это серьёзно влияет на нас. Честь и достоинство мусульманских женщин будут попраны, если они войдут в исключительно мужское пространство".

Борьба за допуск женщин на футбол в Иране активизировалась в середине сентября после самосожжения болельщицы, которой грозил тюремный срок за появление на стадионе. На отмене запрета настаивала ФИФА. На фоне широкой международной кампании власти Ирана открыли продажу билетов для женщин на матч с Камбоджей, который должен состояться в четверг. Сначала для болельщиц выделили два сектора, но поскольку эти места были почти моментально распроданы, женскую зону на трибунах увеличили вдвое, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.

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