Глядя на это видео, трудно решить, чему же нужно больше удивляться: ужасному пожару на трассе в американского городка Рэйтаун (штат Миссури) или упорству местного видеоблогера, фиксировавшему происходящее на телефон, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Он мужественно продолжал снимать вопреки распространяющемуся пламени и легким пинкам-подзатыльникам со стороны пожарных: сэр, здесь опасно, будьте добры отойти подальше, сэр, проваливайте уже с богом!

По видеоролику, увы, непонятно, что стало причиной возгорания и какова судьба водителя бензовоза. Хочется верить, что он успел покинуть кабину машины до того, как хлопком бензиновых газов разорвало цистерну. Полторы-две минуты у него для этого были.

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