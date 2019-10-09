Турция заглушила телефонную и электронную связь на границе с Сирией. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данный шаг был предпринят для обеспечения безопасности военной операции на севере Сирии.

Также сообщается, что в настоящее время ВВС Турции и турецкая артиллерия наносят удары по позициям террористов на севере Сирии.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По словам Эрдогана, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).

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