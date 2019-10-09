https://news.day.az/world/1164264.html Турция заглушила связь на границе с Сирией
Турция заглушила связь на границе с Сирией
Турция заглушила телефонную и электронную связь на границе с Сирией. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что данный шаг был предпринят для обеспечения безопасности военной операции на севере Сирии.
Также сообщается, что в настоящее время ВВС Турции и турецкая артиллерия наносят удары по позициям террористов на севере Сирии.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.
По словам Эрдогана, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием "Источник мира" (Barış Pınarı).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре