British Petroleum провела первый раунд финансирования компании Grid Edge - разработчика AI-платформы, нацеленной на прогнозирование и оптимизацию энергетических активов. Об этом сообщила BP в своем пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Программное обеспечение Grid Edge основано на облачных вычислениях и позволяет моделировать будущее энергопотребление, оптимизируя затраты на электроэнергию. Используя широкий набор показателей, включая погодные условия, алгоритмы Grid Edge анализируют текущую и ожидаемую нагрузку в сети и предлагают варианты оптимизации.

В частности, с помощью новой системы клиенты могут адаптировать свое энергопотребление путем использования энергии из возобновляемых источников в периоды высокой сетевой нагрузки. Помимо снижения затрат, новый подход позволяет снизить выбросы углекислого газа в среднем на 10-15%.

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